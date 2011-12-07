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Казанские ученые разработали метод лечения пузырьками

Чудо-пузырьки можно будет использовать для лечения травм центральной и периферической нервной системы.

Ученые Казанского федерального университета разработали уникальную технологию в помощь врачам. Новая технология позволяет получить биоподобные микровезикулы — пузырьки, окруженных естественной мембраной клеток человека, которые доставляют биологически активные молекулы в намеченные врачом клетки-мишени. При этом, как подчеркивают авторы необычного медицинского изобретения, микровезикулы являются биосовместимым терапевтическим инструментом.

Чудо-пузырьки можно будет использовать для лечения травм центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ишемических заболеваний, сообщает подробности пресс-служба КФУ. 

КВ
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