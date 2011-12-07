Метшин ознакомился с проектом капремонта детского лагеря «Молодая гвардия»

Мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился с проектом капремонта спортивно-оздоровительного лагеря «Молодая гвардия», сообщает пресс-служба исполкома города.

«Мы сохраняем только существующие спортивные площадки, которые недавно построены по республиканским программам, и здание столовой вместимостью до 208 человек, которое будет отремонтировано. Всего будет построено 14 современных жилых корпусов для детей и два — для обслуживающего персонала и сотрудников», — рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

Территорию лагеря планируют увеличить вдвое, а также отстроить спортивные площадки, большое футбольное поле и мини-кинотеатр.

Капремонт лагеря, построенного 90 лет назад, начнется в сентябре. Пока идут работы над проектом.

В лагере уже стартовали первые смены (с 1 июля). Все дети и сотрудники лагеря сдали тест на коронавирус при заезде. Для обеспечения безопасности ребятам дважды в день измеряют температуру, в каждом корпусе работают рециркуляторы воздуха, все помещения обрабатываются антибактериальными средствами.