Мой первый заработанный рубль

Интересно, а на что казанцы потратили свой первый заработанный когда-то рубль?

Опросив знакомых в соцсетях, корреспондент «КВ» выяснил, что сейчас среди покупок на первую зарплату у молодых людей лидирует сотовый телефон. На втором месте у девушек недорогая меховая шуба, парфюм и косметика. Юноши же предпочли купить добротный спортивный костюм или модные часы. И лишь 1% опрашиваемых признались, что первый честно заработанный рубль был отложен в кубышку на приобретение в будущем личного автомобиля либо собственной квартиры.

Юрий: «Свои первые деньги я заработал в 12 лет. Хорошо помню тот день, когда к ресторану, где я начинал свою трудовую деятельность мойщиком машин, подъехал дорогой автомобиль, из которого вышел респектабельный мужчина в коричневом костюме. Уж как я старался, натирая до блеска его машину! Полученных денег хватило лишь на две порции мороженого, правда, шоколадного. Тогда, более 20 лет назад, эти деньги были для меня баснословной суммой».

Лилия: «Из нашей деревенской школы каждый год отправляли старшеклассников на зерноток. Вот тогда я и получила свою первую зарплату. И потратила... на жвачку и шоколадки! А ведь, наверное, на эти деньги можно было купить что-то полезное и нужное, одежду например. Настоящую ценность денег осознаешь, лишь становясь старше...»

Другая девушка, которую тоже зовут Лилей, поведала, что свои первые официально заработанные 200 рублей потратила на 6 кг бананов. В далекие 90-е пятнадцатилетней девчушкой она устроилась в производственное помещение на должность уборщицы. Спустя годы, отучившись на медицинскую сестру, зарплату с нового места работы Лилия потратила на покупку нужных мелочей в квартиру родителей. Для мамы же были куплены красивые наряды. «Это лишь малость того, что я могла сделать, по сравнению с тем, сколько любви и теплоты получила от нее!» - призналась девушка.

Удивительно, но более 80% из опрошенных нами респондентов признались, если бы у них была возможность вернуться назад в прошлое, то свой первый рубль ни за что бы не потратили на сладости: «Ну какой толк от съеденной конфетки!» Получается, чем старше человек, тем серьезнее его подход к трате заработанных денег...