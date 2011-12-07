Пчеловоды и аграрии Татарстана будут вместе беречь местных пчел

В 2019 году в Татарстане, как и по всей России в целом, прокатилась волна массовой гибели пчел. Причиной стала обработка полей пестицидами. В нынешнем году ситуация исправилась, сообщают ученые Казанского федерального университета.

Сохранить жизни пчелам позволила достигнутая договоренность между сельхопроизводителями и пчеловодческими хозяйствами. Крупные агрокомплексы пошли навстречу и обязались проводить химобработку полей по ночам, отдав пчелам дневное время на сбор медоносного нектара, уточняет подробности пресс-служба КФУ.