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Пчеловоды и аграрии Татарстана будут вместе беречь местных пчел

Сохранить жизни пчелам позволила достигнутая договоренность между сельхопроизводителями и пчеловодческими хозяйствами.

В 2019 году в Татарстане, как и по всей России в целом, прокатилась волна массовой гибели пчел. Причиной стала обработка полей пестицидами. В нынешнем году ситуация исправилась, сообщают ученые Казанского федерального университета.

Сохранить жизни пчелам позволила достигнутая договоренность между сельхопроизводителями и пчеловодческими хозяйствами. Крупные агрокомплексы пошли навстречу и обязались проводить химобработку полей по ночам, отдав пчелам дневное время на сбор медоносного нектара, уточняет подробности пресс-служба КФУ. 

КВ
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