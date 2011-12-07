Побочный эффект борьбы с COVID-19: случаев туберкулеза стало меньше

Впрочем, общая картина, о которой доложили специалисты на этой неделе журналистам на пресс-конференциях в ИА «Татар-информ», внушает надежду на положительные перспективы. При условии, что люди не расслабятся и продолжат соблюдать масочно-перчаточный режим.

Пляжи

Соцсети пестрят фото с переполненными казанскими пляжами, а ответственные казанцы возмущаются: коронавирус никуда не исчез, почему людей никто не штрафует? Замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина разъяснила ситуацию: запретов на использование пляжей в связи с коронавирусом нет. Другое дело, что все водные объекты должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, а их выдает Роспотребнадзор. Причем по заявлению субъекта, в чьем ведении находится водоем или его часть. После рассмотрения заявления и необходимых проверок ведомство проводит экспертизу и по ее результатам выносит решение.

Пока в татарстанское ведомство поступила и находится в работе всего одна заявка — по рекреации реки Камы на территории поселка Красный Ключ в Нижнекамском районе РТ. Однако даже в условиях, когда купание не рекомендовано, санитарные врачи продолжают контролировать по всем показателям воду в местах массового купания. Это 17 санкционированных мест, в том числе 5 в Казани. Пока все проведенные пробы показывают неудовлетворительный результат. По словам Авдониной, коронавирус не передается через воду, но она может стать источником традиционных кишечных инфекций — энтеровирусной, ротавирусной, гепатита А, холеры. И не стоит забывать о штрафах за купание в неразрешенных местах — от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Детские лагеря и санатории

И все-таки при существующих ограничениях взрослым и детям есть где отдохнуть. В 26 районах Татарстана открыты и работают 79 летних оздоровительных лагерей, где проводят каникулы порядка 29 тысяч детей. Действует запрет на палаточные лагерные смены (пока добро дано только стационарным) и на выезд юных татарстанцев в лагеря других регионов. Из 36 республиканских санаториев включились в работу 13. Все необходимые условия неукоснительно соблюдаются, не зафиксировано ни одного нарушения.

Когда будет третий этап снятия ограничений?

О выходе на плато по заболеваемости COVID-19 медики говорят уже не первую неделю. По данным на 15 июля, в Татарстане зарегистрировано 5092 случая заболевания, 3948 человек выздоровели. Беспокоит возросшее количество летальных исходов от коронавирусной инфекции — 25 татарстанцев. Однако, как объяснил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, речь идет о пациентах, которые длительное время находились в тяжелом состоянии, на ИВЛ, и их организм, несмотря на огромные усилия медиков, исчерпал возможности для дальнейшей борьбы.

Говоря о приближении к третьему этапу снятия ограничений, специалисты предупредили: даже если он и наступит, сразу открыть все заведения и дать добро на любые мероприятия все равно не получится. В частности, из-за того, что в ряде других регионов ситуация продолжает оставаться неблагополучной. Так что уезжая на отдых в другой регион, лучше уточнить по «горячей линии» Роспотребнадзора, как обстоят там дела с коронавирусом. В некоторых из них ежесуточный прирост составляет 100 — 200 заболевших. И конечно, не следует забывать о масках и перчатках.

— При любом ходе событий масочно-перчаточный режим останется с нами надолго, и к этой мысли надо уже привыкнуть, — акцентировала внимание Любовь Авдонина. — Это эффективный барьер, способный сдерживать развитие вируса и других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Впереди сезон гриппа и ОРВИ, они будут проходить бок о бок с коронавирусом. То, что некоторые устали и расслабились в отношении масок и перчаток, — плохая история, и она может закончиться повышением уровня заболеваемости. При опросе заболевших мы почти всегда устанавливаем, что они пренебрегали мерами профилактики.

Кстати

Недавно в Управлении Роспотребнадзора по РТ провели исследование на тему действенности самоизоляции. Оказывается, эта мера принесла не только сдерживание распространения инфекции, но и затормозила развитие других инфекций. Так, по итогам 6 месяцев, впервые в истории эпиднаблюдения в Татарстане, заболеваемость кишечными инфекциями снизилась на 36%, ветряной оспой — на 25%, туберкулезом на 12%, сальмонеллезом на 14%. И это в разгар лета.