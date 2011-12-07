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Рустам Минниханов обсудил проект создания театрально-культурного комплекса на базе Казанского ТЮЗа

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время обхода особо значимых архитектурных объектов в историческом центре Казани побывал в Казанском театре юного зрителя.

Президент осмотрел здание на улице Островского, в котором располагается театр, и вместе с министром культуры РТ Ирадой Аюповой, директором ТЮЗа Айгуль Горнышевой обсудил планы дальнейшей реконструкции здания и развития театра. По информации пресс-службы Президента РТ, Рустаму Минниханову был представлен проект развития всего комплекса зданий театра и его внутреннего двора, где могут появиться летний амфитеатр, малая сцена театра, интересные площадки для детского творчества и другие объекты. При этом перед архитекторами, проектирующими этот Театрально-культурный комплекс, поставлена задача - сохранить исторический вид зданий.

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