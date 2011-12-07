Ситуация по коронавирусу в республике остается стабильной: общее число заболевших за время пандемии достигло 5126

Как было сказано сегодня в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ», медицинские учреждения работают в стабильном режиме. За минувшие сутки проведено 5247 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1165 контактных лиц и 95 татарстанцев, прибывших в республику вывозными авиарейсами рейсами из ближнего и дальнего зарубежья.

Постепенно открываются местные санатории. Как сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, из 26 санаториев мощностью 5678 человек заработали 13, приняв в общей сложности 1590 человек, что составляет 28% от возможной загрузки.