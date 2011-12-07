Татарстан вошел в топ-5 регионов РФ с наибольшей продолжительностью жизни больных раком

Минздрав России сообщил, что количество онкобольных пациентов, диагноз которым поставили более пяти лет назад, в Татарстане составило 58,7%.

Как рассказали в республиканском ведомстве здравоохранения, в Татарстане ведется серьезная работа по выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии. Именно поэтому врачи имеют возможность начать лечение своевременно.

А благодаря национальному проекту «Здравоохранение», в РТ доставят новое оборудование для открытия еще одного радиологического центра в этом году, что позволит решить проблему доступности специализированной помощи для 1,5 тысяч пациентов онкологического профиля, живущих на юге-востоке республики.

Опередил Татарстан по данному показателю продолжительности жизни Крым – там количество онкобольных пациентов составляет 60%. На втором месте расположилась Тверская область с показателем 59,1%. У Татарстана и Забайкальского края показатели одинаковы — 58,7%. Замыкает группу регионов-лидеров Калужская область с 58,6%.

На данный момент Татарстан занимает в России одно из последних мест по уровню заболеваемости раком.