По его словам, сколько заболевших гриппом или ОРВИ, пока не установлено. Всего в больнице 54 сотрудника.

«Чтобы обезопасить пациентов, было принято решение временно закрыть учреждение, не заболевших сотрудников поместить на домашнюю самоизоляцию, под врачебный контроль, а пациентов перевести в Зеленодольскую ЦРБ. Время закрытия будет использовано для проведения планового ремонта, — пояснил замминистра и заверил: — На рабочем процессе, пациентах ситуация никак не скажется. В данный момент идет проверка по данному случаю. О результатах будет известно позже». У трех сотрудников Васильевской больницы тест на коронавирус оказался положительным.

Также замглавы ведомства спросили по поводу нехватки лекарств в Тукаевской ЦРБ в городе Набережные Челны. Якобы пациентам приходится покупать препараты самим.

«Больница обеспечена всем необходимым. Если имеется конкретный факт, лучше обратиться непосредственно в Минздрав, мы проверим достоверность случая», — пообещал Жаворонков.