В Казани для отдыха горожан оборудовано 23 общественных пространства

Сейчас в столице Татарстана для отдыха горожан оборудовано 23 общественных пространства общей площадью 245 га. Такие данные сообщил руководитель МБУ «Дирекция парков и скверов г.Казани» Марат Закиров, выступая с докладом об успехах города в реализации экологической концепции «Город без отходов», сообщает портал мэрии Казани.

Глава паркового хозяйства мегаполиса с удовлетворением отметил, что это дает право Казани уже сейчас считать себя городом с развитой парковой инфраструктурой и достаточно зеленым.