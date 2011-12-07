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В Казани для отдыха горожан оборудовано 23 общественных пространства

Глава паркового хозяйства мегаполиса с удовлетворением отметил, что это дает право Казани уже сейчас считать себя городом с развитой парковой инфраструктурой и достаточно зеленым.

Сейчас в столице Татарстана для отдыха горожан оборудовано 23 общественных пространства общей площадью 245 га. Такие данные сообщил руководитель МБУ «Дирекция парков и скверов г.Казани» Марат Закиров, выступая с докладом об успехах города в реализации экологической концепции «Город без отходов», сообщает портал мэрии Казани.

Глава паркового хозяйства мегаполиса с удовлетворением отметил, что это дает право Казани уже сейчас считать себя городом с развитой парковой инфраструктурой и достаточно зеленым.

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