В Набережных Челнах от коронавируса скончался 71-летний мужчина. Это 26 случай смерти от COVID-19 в Татарстане, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«19 мая пациент 1949 года рождения поступил в терапевтическое отделение Городской больницы № 2 с тяжелой формой коронавирусной инфекции и пневмонии, а также рядом острых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний», — уточнили в штабе.

Болезнь протекала тяжело и мужчину госпитализировали в отделение реанимации. 23 мая врачи констатировали смерть.

«Ввиду того, что это был сложный клинический случай, потребовалось проведение длительной патолого-анатомической экспертизы с исследованием трупного материала», — рассказали в штабе.

Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция. Вирус идентифицирован.

Напомним, в Татарстане за сутки коронавирус диагностирован у 33 человек.