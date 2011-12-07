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В Набережных Челнах от коронавируса скончался 71-летний мужчина

В республике подтвержден 26-й смертельный случай от COVID-19.

В Набережных Челнах от коронавируса скончался 71-летний мужчина. Это 26 случай смерти от COVID-19 в Татарстане, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«19 мая пациент 1949 года рождения поступил в терапевтическое отделение Городской больницы № 2 с тяжелой формой коронавирусной инфекции и пневмонии, а также рядом острых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний», — уточнили в штабе.

Болезнь протекала тяжело и мужчину госпитализировали в отделение реанимации. 23 мая врачи констатировали смерть.

«Ввиду того, что это был сложный клинический случай, потребовалось проведение длительной патолого-анатомической экспертизы с исследованием трупного материала», — рассказали в штабе.

Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция. Вирус идентифицирован.

Напомним, в Татарстане за сутки коронавирус диагностирован у 33 человек.

КВ
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