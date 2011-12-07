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В РТ снизился размер первоначального взноса по соципотеке с 10 до 5%

Данная мера направлена на поддержку граждан в период пандемии, поэтому действовать она будет до 1 сентября.

В Татарстане с 10 до 5% снизился размер первоначального взноса для приобретения квартиры по соципотеке. Об этом передает пресс-служба ГЖФ при Президенте РТ.

В сообщении сказано, что данная мера направлена на поддержку граждан в период пандемии, поэтому действовать она будет до 1 сентября. Рассчитывать на госпомощь могут как сотрудники бюджетной сферы, так и тех организаций, которые самостоятельно собирают деньги на первоначальный взнос.

Как пишет ИА «Татар-информ», чтобы приобрести в столице Татарстана двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м, для первоначального взноса будет достаточно 127 тысяч рублей, где один кв. м в чистовой отделке обойдется в 42 460 рублей. 

КВ
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