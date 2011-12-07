В Старо-Татарской слободе появятся новые туристические маршруты и памятник

Один из них посвящен теме купечества Старо-Татарской слободы, сообщили на очередном заседании оперативного штаба мэрии Казани. В ближайшее время планируется открытие усадьбы купца второй гильдии Бурганутдина Муллина, торговавшего сахаром в конце XIX века. Сейчас в усадьбе закладывается фруктовый сад, оборудуется скотный двор, будут установлены фигуры героев татарских сказок и эпоса. Туристы смогут увидеть быт семей казанских купцов.

Еще одна интересная задумка: совместный проект префектуры и «Татаркино» - экскурсия «Казань кинематографическая». Маршрут пройдет по местам съемок популярных советских и российских художественных и документальных фильмов. Второй туристический маршрут посвящен Казани в годы Великой Отечественной войны.

Также на улице Габдуллы Тукая планируется установить памятник первой женщине - профессиональному композитору среди татар Саре Садыковой. Вокруг него будет разбит сквер. По задумке скульптора, одним из элементов композиции станет рояль.

Насколько быстро будет реализован проект, зависит от Министерства культуры РТ, которое курирует его. Также планируется обновить все памятные доски на домах - памятниках культуры, расположенных в Старо-Татарской слободе. На них разместят QR-коды, которые позволят узнать историческую информацию об объектах.

Информационные указатели появятся и там, где когда-то стояли исторические, культовые и культурные объекты Казани, не выдержавшие проверку временем.