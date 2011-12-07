В Татарстане зарегистрировали 33 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировали 33 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Все контактные. 11 человек госпитализировано, 22 получают лечение на дому», — сказано в сообщении штаба.

12 заболевшим — от 30 до 50 лет, 9 заболевшим — от 60 до 90 лет, 6 заболевшим — от 70 до 80 лет, 3 заболевшим — от 50 до 60 лет, 2 заболевшим — от 18 до 30 лет, одному — от 80 до 90 лет.

В Казани выявили 18 случаев заболевания, в Высокогорском районе — 3, в Сабинском районе — 2, в Набережных Челнах, Актанышском, Буинском, Верхнеуслонском, Заинском, Кайбицком, Менделеевском, Новошешминском, Пестречинском и Чистопольском районах — по одному случаю.

Всего в Татарстане с начала пандемии коронавирус диагностировали у 5126 человек, из них выздоровели — 3979 человек, скончались — 26 (+1).

В России количество зараженных COVID-19 составило 752 797 человек (+6 428), выздоровевших — 531 692 человек (+8 443), скончавшихся — 11 937 человек (+167).