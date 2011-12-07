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В МВД РТ рассказали, завели ли уголовное дело на Николая Никифорова за связь с «Финико»

Недавно в телеграм-каналах появилась информация, что бывший министр связи РФ может стать фигурантом уголовного дела.

В МВД РТ нет сведений об уголовном деле против экс-министра связи РФ Николая Никифорова. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Подобными сведениями следственные органы МВД по Республике Татарстан не располагают», — говорится в сообщении.

В сети появилась информация, что бывший министр связи РФ Николай Никифоров может стать фигурантом уголовного дела. По информации СМИ и телеграм-каналов, Никифоров сотрудничал с трейдером Эдвардом Сабировым, который является одним из создателей финансовой организации «Финико».

Подробнее о связях Николая Никифорова с компанией «Финико» читайте на нашем сайте. 

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