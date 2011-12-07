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В Татарстане заболеваемость коронавирусом в этом месяце выросла на 60%

За вчерашний день был выявлен 51 заболевший.

Заболеваемость ковидом выросла на 60%. Об этом на пресс-конференции рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Она отметила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость среди населения выросла на 60%, однако средний темп прироста остается 0,2%.

Авдонина сказала, что можно прогнозировать прирост в дальнейшем потому что среди населения не так много человек, которые имеют иммунитет к коронавирусу, а также непривитых. 

КВ
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