В Татарстане заболеваемость коронавирусом в этом месяце выросла на 60%

Заболеваемость ковидом выросла на 60%. Об этом на пресс-конференции рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Она отметила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость среди населения выросла на 60%, однако средний темп прироста остается 0,2%.

Авдонина сказала, что можно прогнозировать прирост в дальнейшем потому что среди населения не так много человек, которые имеют иммунитет к коронавирусу, а также непривитых.