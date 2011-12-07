Через месяц в России может начаться массовая вакцинация от COVID-19. Основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, вакцинация населения может пойти с некоторой задержкой в 2-3 недели. Пока же основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование, в котором смогут принять участие несколько десятков тысяч человек. Исследования могут продолжаться от четырех до шести месяцев.

Первую в мире вакцину от коронавируса Центр им. Гамалеи зарегистрировал 11 августа и назвал ее «Ступник V». Она, как говорит сам директор, выступает в роли вектора, когда доставщиком в организм генного материала вируса, вызывающего опасное заболевание, служит другой безобидный вирус.

В декабре может быть налажено производство четырех-пяти миллионов доз в месяц, что позволит за 9-12 месяцев обеспечить выпуск необходимого объема вакцины для всей страны.