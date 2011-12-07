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К 2030 году в Казани муниципальные услуги будут предоставляться в «цифре» на 95%

С 2020 года исполком города предоставляет 45 цифровых муниципальных услуг.

В Казани выросло количество переведенных муниципальных услуг в цифровой формат. В прошлом году их количество достигло 45. Об этом на VIII сессии Казгордумы сказал начальник Управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев.

«Первая цифровая услуга была запущена в 2017 году, в 2018 году оказывали в цифровом виде всего 19 услуг, за год зафиксировано чуть больше 11 тысяч заявлений. С 2020 года Исполнительный комитет предоставляет 45 цифровых муниципальных услуг, обращения по которым составляют более 70% всех обращений за услугами. Постепенно мы приближаемся к установленной в национальных целях планке в 95% услуг, доступных в электронном виде к 2030 году. И наш город по этому показателю один из лидеров в России», — сказал Кремлев.

Он сообщил, что всего за первое полугодие 2021 года предоставлено 26 тысяч цифровых услуг. 68% поступили  через  портал  государственных  и муниципальных услуг Республики Татарстан и 21% через МФЦ.

КВ
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