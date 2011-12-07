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В Татарстане запустят маркетплейс строительных услуг

Глава Минцифры Айрат Хайруллин анонсировал пилотный проект.

В Татарстане в этом году планируют запустить маркетплейст строительных услуг. Об этом на VIII сессии Казгордумы рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«В республике в этом году в качестве пилотного проекта будет запущен так называемый маркетплейс строительных услуг — „Я строю“. Он позволит в одном месте получить все необходимые услуги в сфере строительства и упростить процедуру подачи заявлений», — сказал спикер.

Ранее сообщалось, что новым сервисом можно будет пользоваться как с компьютера, так и с телефона. 

КВ
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