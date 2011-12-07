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Президент РТ выступит с ежегодным посланием на 14-м заседании Госсовета РТ

Заседание Госсовета РТ пройдет 24 сентября.

24 сентября пройдет 14-е заседание Госсовета РТ шестого созыва, в рамках которого Президент РТ Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к парламенту Татарстана, сообщает секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

«На заседание вносится единственный вопрос — ежегодное послание Президента Татарстана о внутреннем и внешнем положении республики Государственному Совету. Каждый год Президент РТ обращается к парламенту с посланием», — отметила она.

Мероприятие пройдет в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева. Трансляция послания будет вестись с 10 утра.

На заседание приглашены депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, Правительства РТ, руководители муниципалитетов, предприятий, министерств и ведомств, Общественной палаты, а также представители, политических партий, Ассамблеи народов, молодежных, спортивных и других организаций. Общее количество приглашенных составляет 770 человек. 

КВ
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