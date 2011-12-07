Галимова о фильме-победителе Мусульманского кинофестиваля с матом: Я его не смотрела

Руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова не видела фильм-победитель XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, где актеры ругаются матом и употребляют алкоголь. Но пообещала его посмотреть в ближайшее время. Об этом она сообщила на брифинге с журналистами.

«Я не могу дать оценку фильму просто потому что я его не видела. Мы не смотрели и давать оценку его содержательной части просто невозможно. Если будет время и возможность посмотреть, я посмотрю, что это за фильм. Рецензировать кино, которое я не видела, я не могу», — сказала Галимова.

Международный фестиваль мусульманского кино с самого начала объединял в себе участников из стран с определенными восточными ценностями, идеологическими идеями и соответствующим воспитанием, которые существуют в исламском мире, отметила спикер.

Напомним, что в этом году его победителем стал фильм «18 килогерц» режиссера Фархата Шарипова. Сюжет кинокартины повествует о жизни подростков конца 90-х на улицах Алматы. Несмотря атмосферность картины, она не пропагандирует использование нецензурной брани, прием наркотиков и алкоголя, заверил режиссер.