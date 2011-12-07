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КФУ выделит более 5 млн рублей на укладку трубы в общежитиях

Работы проведут в течении двух недель.

В КФУ приняли решение профинансировать укладку трубы за счет университета. На это выделят более 5 млн рублей. Об этом сообщил ректор учебного заведения Ильшат Гафуров.

«Мы приняли решение профинансировать укладку трубы за счет университета. Цена вопроса — более 5 млн рублей», — рассказал Гафуров. 

Университет нашел организацию, которая готова в течение двух недель провести работы по укладке трубопровода, также отметил он.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что ректор КФУ объяснил причину отсутствия горячей воды в общежитиях.

КВ
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