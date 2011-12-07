«Подкиньте сколько не жалко»: девушка устроила сбор средств на новый айфон на Баумана

Жительница Казани устроила акцию по сбору средств на новый Iphone 13. Она простояла на центральной улице Баумана почти час.

«Я сидела с табличкой весь обед, он у меня 45 минут» — рассказала Аделина Сахиева корреспонденту «Казанских ведомостей».

Сахиева решила собирать на новую модель смартфона, презентованного вчера, на Баумана возле ЦУМа с картонной табличкой, на которой от руки написано «Коплю на айфон. Подкиньте сколько не жалко» и номер карты. Горожане откликались на пикет девушки и перечисляли ей средства.

За почти час на счету просящей собралось 745 рублей от неравнодушных горожан, сообщила она. Также девушка выложила фотографии в своем Instagram-аккаунте с просьбой о репостах в надежде на то, что так собрать нужную сумму получится быстрее.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что компания Apple презентовала четыре новые модели IPhone 13 стоимостью до 160 тыс. рублей.