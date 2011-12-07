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Правительство России определило услуги, при оплате которых можно получить «спортивный вычет»

Со стоимости услуги из перечня можно будет вернуть 13%.

Правительство определило перечень услуг, после оплаты которых можно будет получить налоговый вычет. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства России.

В список услуг, при оплате которых можно получить вычет, вошли услуги по оздоровлению физкультурой, по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, а также разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. К примеру, если человек покупал абонемент в фитнес-центр, он сможет вернуть 13% от потраченной суммы.

Новая система «спортивного» вычета будет работать с 2022 года. Максимальная сумма, с которой можно будет вернуть деньги – 120 тыс. рублей годовых затрат. Возврату подлежат традиционные 13%. Если родитель покупал услугу для своего ребенка, а не для себя, вычет все равно можно будет сделать.

Но вычет можно получить, покупая услугу только у организаций, которые входят в специальный перечень. В него входят организации, которые выполняют три условия.

  • физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности организации;
  • сотрудники организации должны иметь профильное образование не ниже среднего профессионального;
  • организации не должно быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Ранее «КВ» писали, что документы на «спортивный» вычет предоставляются по тем же правилам, которые действуют для социального вычета на обучение и лечение. Получается, что запросить вычет можно как в налоговой, так и у работодателя. Вычет на фитнес можно будет получить через налоговую инспекцию, сдав декларацию 3-НДФЛ по итогам 2022 года.

КВ
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