Правительство России определило услуги, при оплате которых можно получить «спортивный вычет»

Правительство определило перечень услуг, после оплаты которых можно будет получить налоговый вычет. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства России.

В список услуг, при оплате которых можно получить вычет, вошли услуги по оздоровлению физкультурой, по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, а также разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. К примеру, если человек покупал абонемент в фитнес-центр, он сможет вернуть 13% от потраченной суммы.

Новая система «спортивного» вычета будет работать с 2022 года. Максимальная сумма, с которой можно будет вернуть деньги – 120 тыс. рублей годовых затрат. Возврату подлежат традиционные 13%. Если родитель покупал услугу для своего ребенка, а не для себя, вычет все равно можно будет сделать.

Но вычет можно получить, покупая услугу только у организаций, которые входят в специальный перечень. В него входят организации, которые выполняют три условия.

физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности организации;

сотрудники организации должны иметь профильное образование не ниже среднего профессионального;

организации не должно быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Ранее «КВ» писали, что документы на «спортивный» вычет предоставляются по тем же правилам, которые действуют для социального вычета на обучение и лечение. Получается, что запросить вычет можно как в налоговой, так и у работодателя. Вычет на фитнес можно будет получить через налоговую инспекцию, сдав декларацию 3-НДФЛ по итогам 2022 года.