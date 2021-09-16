Проверенные «члены» и мемы с котиками: топ предвыборных видео

Выборы в Государственную думу восьмого созыва уже совсем скоро, и политические партии поднажали в своей предвыборной кампании, усилив агитацию. В сети массово начали появляться видео против одних и за других. Но кроме официальной рекламы партий, в интернете немало фейковых видео. «КВ» нашли самые странные предвыборные ролики, которые могут вызвать неоднозначные эмоции.

Проверенные «члены» от Единой России

Одним из самых нашумевших роликов стала фейковая реклама «Единой России», в котором три девушки отмечают предстоящую свадьбу одной из них. Речь заходит о сексе, а именно о том, что постоянный партнер намного лучше однодневных романов. Главный аргумент — проверенный мужчина знает, как доставить удовольствие. А новый человек, пока поймет «что да как», уже окажется мужем и отцом твоих детей, утверждает одна из девушек в видео.

«Единая Россия знает, где и как сделать вам приятно», — заключает закадровый голос. А рядом с надписью: «Выбирай проверенных членов!» красуются министры иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей Шойгу. Подписывались ли они на это — неизвестно. Официальных комментариев ни от партии, ни от политиков на этот счет не было.

Еще один шуточный ролик о «ЕР» рассказывает о паре, которая выбирает, куда сходить вечером. Парень предлагает классику МХАТа, но девушка настаивает на новом репертуаре. В итоге молодые люди идут на арт-хаусный спектакль с индейцами. Во время шоу одного из актеров рвет на штаны ее молодого человека. Мораль ролика заключается в том, что все новое — плохо. Лучше выбирать то, в чем ты уверен, убеждает закадровый голос.

Миронов вместо котиков

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов тоже стал одним из героев креативного предвыборного ролика. Так, он спародировал некогда популярный мем, где коты с утра будят свою хозяйку Наташу, сообщая, что они все уронили.

«Россия, вставай, мы все их уронили. <…> Вставай, родная, иди на выборы», — говорит в кадре политик.

Видео опубликовано на YouTube-канале члена партии «Справедливая России — За правду» Михаила Делягина.

Другой ролик, кстати, тоже агитирующий за «СРЗП», уже не такой забавный. В нем троллинг в сторону оппонентов партии — «Единой России». Судя по всему, видео было снято кем-то из поклонников партии, возглавляемой Мироновым. В любом случае подтверждений о причастности «СРЗП» к этому видео не было.

Учительница, на бейджике которой написано «избиратель», заходит в класс «ЕДиноРОссия». В кабинете везде мусор, разруха и неприличные надписи на доске. За партами сидят три ученика: Беспредел, Кризис и Коррупция. Учительница начинает перекличку, но в классе нет Образования, Медицины, Честной судебной системы и других «прилежных» учащихся.

При этом за последней партой сидит Пенсия. Она кажется очень маленькой. «Она уже давно не растет», — иронизирует Кризис. Его, кстати, уже как-то хотели исключить из школы, но с помощью Беспредела он остался на еще один год. «Выбираешь такую страну, выбираешь меня», — говорит в видео Беспредел.

Затем преподавательница-избиратель заходит в другой класс — «Социализм». Там, в отличии от предыдущего помещения, все чисто и красиво, а среди учеников есть, например, Справедливый суд и Бесплатная медицина. «Выбирай лучшее будущее для России», — заключает закадровый голос.

Лошади против ЛДПР

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский также отличился креативом. И пусть политик не снялся в трэшовом агитационном ролике, зато он прибыл на предвыборный митинг партии на «ВТБ-Арену» в Москве на тройке лошадей. Выход, надо отметить, был весьма эффектный. Однако лошади, видимо, слушая речь политика, тоже решили запомнится в предвыборной гонке. Они решили справить нужду прямо в Ледовом дворце и только после этого медленно тронулись с места. Сам Жириновский, судя по видео, отнесся к этому с юмором.

В сети есть и другое видео агитационной речи от Владимира Жириновского, снятое уже в Казани. В отрывке обращается к жителям Татарстана.

«Кто-то предлагал куда-то переселять татар. <…> Я, пользуясь случаем, тоже по-татарски обращаюсь ко всем жителям, знающим татарский язык в нашей стране. Пусть Зюганов так обратится, Миронов <…>», — предлагает политик и начинает говорить на турецком языке. Конечно, турецкий и татарский очень похожи, но жители республики в комментариях под видео совсем не поняли юмора.

Специально для своих читателей «КВ» предоставляют эксклюзивный перевод слов Жириновского с турецкого: «Пришло время выборов. Кто выиграет? ЛДПР выиграет. Кто тебя будет любить так же, как я. Если бы ты не был в ЛДПР, твоя жизнь была бы другой [невнятные крики]», — сказал лидер партии.

Дальше он продолжил на русском языке, уверяя, что не каждый татарин сможет высказаться так же, как и он. Если учитывать, что не каждый татарин знает турецкий язык, то это действительно правда.

Агитация от КФУ в стиле хип-хоп

Креативный подход к выборам не обошел и вузы. Так, КФУ опубликовал видео в поддержку предстоящих выборов в Госдуму. Нет, это не Казанский, это Крымский федеральный университет. На видео 63-летний Евгений Бубнов — проректор по социальной и молодежной политике, в спортивных штанах, футболке и темных очках читает рэп на фоне гаражей с граффити. На подтанцовке у исполнителя пятеро молодых людей.

В песне много сленговых выражений, но сама суть ясна — идти голосовать.

«Мы рано или поздно однажды скопытнемся. <…> Влепи напротив галочку — не прогадаешь», — поется в клипе.

Также в песне проректор просит напомнить после выборов кандидатам об их обещаниях, что, кстати, немаловажно.

Сергей Безруков и Данила Козловский — новые герои агитации

В сети много роликов не только от партий, но и в целом на тему выборов. Так, один из них был снят в формате приложения Tinder. Пользователь листает анкеты девушек и выбирает, с какой хотел бы пообщаться. Особое внимание тут уделяется размеру груди девушек.

Пролистав всех, парень выбирает девушку с пятым размером груди. Намекает ли автор на «Единую Россию» — она как раз идет пятой в бюллетене, неизвестно. В любом случае ролик заканчивается фразой: «Всегда хорошо, когда есть выбор! Выбирай сам!»

Чтобы призвать людей голосовать, также была переозвучена сцена из фильма Духless с Данилом Козловским. В ролике герой Козловского расстраивается из-за забытого дома паспорта. Но создатели ролика просят его не беспокоиться, так как проголосовать можно в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.

Не обошли создатели видеоприколов и тот факт, что выборы в Госдуму РФ в этом году пройдут в том числе и в День смайлика — 19 сентября. Героя Сергея Безрукова в фильме «Джентельмены, удачи!» тоже звали Смайлик. Совпадение? В любом случае, автор видео призывает избирателей голосовать с улыбкой.

Совсем скоро выборы состоятся, и мы сможем увидеть, чья агитация сработала лучше всех. Поможет ли креатив победить партиям или, наоборот, подобный кринж только оттолкнет избирателей, узнаем совсем скоро. Пока остается только смотреть ролики в сети.