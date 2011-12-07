Ректор КФУ пообещал отремонтировать студенческие общежития на 90 млн рублей

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КФУ выделит около 90 млн рублей на обновление студенческих общежитий. Об этом сообщил ректор университета Ильшат Гафуров.
«Сегодня независимо от того, что студенты живут, там проводятся соответствующие и ремонтные работы. Принято решение, мы изыскали средства — порядка 80−90 миллионов рублей — для того, чтобы обновить, в том числе, и мебель», — отметил он.
Также в общежитиях планируют заменить мебель и сантехнику, рассказал Гафуров.
Ранее в интервью «Казанским ведомостям» студентка КФУ рассказала о некачественные условия жизни в общежитии, где присутствуют тараканы, клопы и отсутствует нормальный туалет.