Ректор КФУ пообещал отремонтировать студенческие общежития на 90 млн рублей

КФУ выделит около 90 млн рублей на обновление студенческих общежитий. Об этом сообщил ректор университета Ильшат Гафуров.

«Сегодня независимо от того, что студенты живут, там проводятся соответствующие и ремонтные работы. Принято решение, мы изыскали средства — порядка 80−90 миллионов рублей — для того, чтобы обновить, в том числе, и мебель», — отметил он.

Также в общежитиях планируют заменить мебель и сантехнику, рассказал Гафуров.

Ранее в интервью «Казанским ведомостям» студентка КФУ рассказала о некачественные условия жизни в общежитии, где присутствуют тараканы, клопы и отсутствует нормальный туалет.