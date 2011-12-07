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Ректор КФУ пообещал отремонтировать студенческие общежития на 90 млн рублей

Решение об обновлении здания приняли после недавнего скандала с тараканами.

КФУ выделит около 90 млн рублей на обновление студенческих общежитий. Об этом сообщил ректор университета Ильшат Гафуров.

«Сегодня независимо от того, что студенты живут, там проводятся соответствующие и ремонтные работы. Принято решение, мы изыскали средства — порядка 80−90 миллионов рублей — для того, чтобы обновить, в том числе, и мебель», — отметил он.

Также в общежитиях планируют заменить мебель и сантехнику, рассказал Гафуров. 

Ранее в интервью «Казанским ведомостям» студентка КФУ рассказала о некачественные условия жизни в общежитии, где присутствуют тараканы, клопы и отсутствует нормальный туалет.

КВ
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