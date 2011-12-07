«Сибур» и «Газпром» построят газоперерабатывающий завод в Татарстане

«Сибур» и «Газпром» договорились о совместной постройке газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Татарстане и уже завершили технико-экономическое обоснование (ТЭО). Сейчас обоснование на изучении. Об этом пишет ТАСС.

«ТЭО закончено, находится на рассмотрении в «Газпроме» и «Сибуре», — сообщил глава «Сибура» Дмитрий Конов.

Объем инвестиций назван не был, он будет зависеть от конечной конфигурации ГПЗ, добавил глава «Сибура».

Также он рассказал, что «Газпром» и «Нипигаз» (входит в «Сибур холдинг») проводят техобследование Новоуренгойского ГХК в ЯНАО. Пока определяются достройки объемов работ.

Два года назад «Газпром» и «Сибур холдинг» подписали две дорожные карты, по которому они сотрудничают при реализации крупных инвестиционных проектов в области газопереработки и газохимии в рамках ПМЭФ.

Тема первого документа — транспортировка этансодержащего газа месторождений Надым — Пур-Тазовского региона и строительство газоперерабатывающего завода в Республике Татарстан.

Во второй дорожной карте говорилось о проведении диагностических работ, инженерных изысканий и подготовке проектной документации, необходимой для завершения строительства Новоуренгойского газохимического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе.

В июле «Сибур» пригласил татарстанских журналистов на завод «ЗапСибНефтехим» в Тобольске, чтобы показать высокотехнологичное производство и идеальные условия труда. Для сотрудников завода есть комната для релаксации и панорамная смотровая. Журналист «Казанских ведомостей» побывал там и рассказал как о красивой картинке, так и об изнаночной стороне завода.