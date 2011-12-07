В Актанышском районе мужчина в порыве чувств нанес женщине 5 ударов ножом

Местный житель села Поисево Актанышского района РТ нанес не менее 5 ударов в грудь и в спину женщине, с которой он состоял в любовных отношениях. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщают в Следственном комитете РФ по РТ.

По версии следствия, в одном из домов села Поисево был обнаружен труп женщины 49-и лет с огромным количеством колото-резанных ранений грудной клетки и спины. Подозреваемым был определен 55-летний местный житель. Он рассказал, что между ним и хозяйкой дома произошел конфликт на тему их любовных отношений, из-за чего мужчина ударил жертву не менее трех раз в грудь и не менее двух раз в спину. От ранений женщина умерла на месте.

Мужчина признал свою вину полностью, дело скоро передадут в суд.