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В Актанышском районе мужчина в порыве чувств нанес женщине 5 ударов ножом

Из-за множественных ранений женщина скончалась на месте, подозреваемый свою вину признал.

Местный житель села Поисево Актанышского района РТ нанес не менее 5 ударов в грудь и в спину женщине, с которой он состоял в любовных отношениях. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщают в Следственном комитете РФ по РТ.

По версии следствия, в одном из домов села Поисево был обнаружен труп женщины 49-и лет с огромным количеством колото-резанных ранений грудной клетки и спины. Подозреваемым был определен 55-летний местный житель. Он рассказал, что между ним и хозяйкой дома произошел конфликт на тему их любовных отношений, из-за чего мужчина ударил жертву не менее трех раз в грудь и не менее двух раз в спину. От ранений женщина умерла на месте.  

Мужчина признал свою вину полностью, дело скоро передадут в суд.

КВ
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