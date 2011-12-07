В Татарстане на избирательных участках будет установлено круглосуточное видеонаблюдение

В Татарстане на избирательных участках предстоящих выборов в Государственную думу будут установлены камеры видеонаблюдения и видеофиксации. Их не будет лишь на нескольких участках, где граждане находятся временно (например, больницы). Об этом сообщил ЦИК.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев и глава Общественной палаты РТ Зиля Валеева изучили систему видеонаблюдения и посмотрели, как она работает, на избирательном участке в культурно-досуговом комплексе им. Ленина.

Трансляция с камер будет вестись 24/7 в республиканском Центре общественного наблюдения. За тем, что происходит на участках, будут внимательно следить представители политических фракций, ЦИКа и подготовленные технически активные граждане.

«Завтра по всей стране стартует финальная репетиция, связанная с процессом видеонаблюдения. Камеры не будут отключать до окончания выборов. Такой беспрецедентной открытости и контроля над избирательными процедурами у нас никогда не было», — отметил Кондратьев.

Он рассказал, что видеонаблюдение будет оборудовано в 1 145 избирательных участках. Это огромный охват, который выводит Россию в лидеры по открытости голосования.

На больших участках будет по три камеры, на участках поменьше — две. Более того, видеонаблюдение и система фиксации установлены так, что камеры выходят на шкафы с сейф-пакетами, где хранятся бюллетени. Это обеспечивает максимальную прозрачность проведения голосования.