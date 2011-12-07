Выборы-2021: ответы на вопросы о голосовании

Жители страны проголосуют за депутатов Государственной Думы РФ и региональных органов власти. О месте голосования можно узнать, воспользовавшись сервисом «Найди свой избирательный участок», размещенным на сайте ЦИК Республики Татарстан (http://izbirkom.tatarstan.ru) и на сайте ЦИК России (www.cikrf.ru).

Кого будем выбирать?

По всей России пройдут выборы депутатов Госдумы — нижней палаты Федерального Собрания, парламента Российской Федерации. Всего в Думе 450 депутатов. Половину из них граждане выберут лично — в бюллетене будет список кандидатов от округов. У каждого округа свои кандидаты. Всего таких округов 225.

Еще 225 займут места в Госдуме от партий. Положение фракции в парламенте будет зависеть от числа голосов. Кандидаты от партии, за которую проголосовало больше всего избирателей, займут больше мест в палате. Депутатов от остальных партий распределят пропорционально голосам избирателей.

Одновременно с выборами федерального уровня в Республике Татарстан пройдут дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва по Азинскому одномандатному избирательному округу № 15 и Студенческому одномандатному избирательному округу № 24. 19 сентября пройдут и избирательные кампании муниципального уровня. В зависимости от требований уставов муниципальных образований населению предстоит выбрать глав администраций или поселений, депутатов представительных органов власти Республики Татарстан.

Обязанности у федеральных и региональных депутатов одинаковые — они должны поддерживать связь с избирателями, принимать меры, чтобы их права, свободы и интересы не были нарушены. Также они обязаны принимать граждан и организовывать с ними встречи, отчитываться о своей деятельности.

Где можно принять участие в голосовании?

Голосование на избирательных участках происходит по месту прописки, поэтому при его посещении необходимо взять паспорт.

Принять участие в голосовании можно в помещении для голосования того избирательного участка, где избиратель включен в список избирателей, либо вне помещения для голосования в день голосования (то есть на дому).

Как проголосовать на дому?

Это можно сделать только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц). Указанное заявление (устное обращение) может быть подано (сделано) в избирательную участковую комиссию в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования, то есть до 14 часов 19 сентября 2021 года.

В заявлении (устном обращении) указывается причина, по которой избиратель не может прибыть на избирательный участок. Это должна быть уважительная причина: состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком, маленьким ребенком и иное. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество, адрес места жительства избирателя.

При проведении голосования вне помещения для голосования члены участковой избирательной комиссии, наблюдатели выезжают к избирателю на дом с опечатанным переносным ящиком и избирательными бюллетенями для голосования.

Дистанционное электронное голосование будет доступно только для жителей 7 регионов России, Татарстан в этот список не входит.

Как выглядит бюллетень и как его заполнить

Голосование на выборах в Госдуму РФ проводится как за партии, так и за кандидатов в депутаты. Для этого выдаются два бюллетеня. В одном из них избиратель сможет проголосовать за одну из 14 партий, во втором — за конкретного кандидата в своем избирательном округе. 225 депутатов будут выбраны по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным избирательным округам.

Гражданин РФ в возрасте от 18 лет приходит на участок с паспортом, получает бюллетени, которые подписаны двумя членами избиркома и содержат печать.

Названия партий с изображениями их эмблемы в бюллетене размещены по нумерации согласно результатам жеребьевки. Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов располагаются в алфавитном порядке.

В правом верхнем углу размещается специальная марка для защиты бюллетеня от подделки.

Если у кандидата была или есть судимость, то сведения о ней тоже приводятся в бюллетене. Кроме того, впервые указывается информация о кандидатах, которые признаны иностранными агентами или лицами, аффилированными с ними.

В кабинке для тайного голосования избиратель ставит любую отметку в пустом квадрате напротив фамилии кандидата (партии), за которого голосует.

Если в бюллетене нет отметок в квадратах или проставлено больше одной отметки, то его учтут как недействительный. Если вы случайно испортили бюллетень, можете попросить новый.

Не забудьте документы!

Для того чтобы принять участие в выборах, при себе необходимо иметь паспорт. Документами, заменяющими паспорт гражданина, являются военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета или паспорта, а также удостоверение личности для лиц, которые проходят военную службу.

Можно ли голосовать за членов семьи?

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается за исключением случаев, предусмотренных частью 10 статьи 64 или пунктом 11 статьи 66 федерального закона (избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить бюллетень).

Если кто-то из ваших родных не может прийти на участок по состоянию здоровья или по каким-либо другим уважительным причинам, то вы вправе подать письменное заявление или устно сообщить в участковую избирательную комиссию о необходимости предоставить избирателю возможность проголосовать вне помещения для голосования.

Указанное заявление (устное обращение) может быть подано (сделано) в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования, то есть начиная с 9 сентября до 14 часов 19 сентября 2021 года.

В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования должна быть указана причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его местожительства.

Не забудьте сообщить членам участковой избирательной комиссии ваш контактный телефон и код домофона (в том случае, если он установлен в вашем доме).

День тишины перед выборами отменен

Отменен запрет на агитацию в день перед выборами при многодневном голосовании. Теперь предвыборная агитация должна быть завершена в 00.00 по местному времени первого дня голосования. Запрет на проведение агитации в дни выборов сохраняется.

На участках будут действовать меры против коронавируса

Разработаны специальные рекомендации Роспотребнадзора для профилактики COVID-19 при голосовании на участках и на дому:

— дистанционное измерение температуры, использование защитных экранов,

— выдача избирателям индивидуальных ручек, масок и перчаток,

— соблюдение социальной дистанции — 1,5 метра,

— указатели маршрута движения для избирателей, разведение потоков входящих и выходящих людей,

— обработка рук, перчаток, рабочих поверхностей антисептиком,

— уборка помещений с дезинфицирующими средствами перед голосованием и после него,

— использование одноразовых халатов и полиэтиленовых пакетов с индивидуальными наборами для голосования при выезде к избирателю на дом.

Есть вопросы?

В помощь избирателям работает горячая линия ЦИК России, тел. 8 (800-20) 0-00-20 (период с 9 часов 16 сентября до 18 часов 20 сентября 2021 года — в круглосуточном режиме). По вопросам информационного характера можно обратиться в ЦИК РТ по тел. (84-32) 92-84-33.