Размер груди и Tinder: в сети появилась пародия на предвыборные ролики

В сети появилась пародия на предвыборные ролики, где пользователь выбирает из списка девушек самую подходящую. Автор видео неизвестен.

Видео снято якобы от первого лица. Пользователь сидит в приложении Titinder, выдуманном аналоге Tinder’a, который используют для знакомств, и выбирает между девушками, с кем провести вечер.

В анкете девушек указаны только имя и размер груди, именно по последнему параметру пользователь делает свой выбор. В ролике польщователь остановился на девушке с самым большим размером груди.

Агитирующий идти голосовать ролик заканчивается напоминанием о датах выборов депутатов Госдумы — с 17 по 19 сентября.