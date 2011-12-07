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Размер груди и Tinder: в сети появилась пародия на предвыборные ролики

В выдуманном приложении Titinder пользователь выбирает между разными девушками самую подходящую, а слоган в конце говорит, что всегда хорошо, когда есть выбор.

В сети появилась пародия на предвыборные ролики, где пользователь выбирает из списка девушек самую подходящую. Автор видео неизвестен.

Видео снято якобы от первого лица. Пользователь сидит в приложении Titinder, выдуманном аналоге Tinder’a, который используют для знакомств, и выбирает между девушками, с кем провести вечер.

В анкете девушек указаны только имя и размер груди, именно по последнему параметру пользователь делает свой выбор. В ролике польщователь остановился на девушке с самым большим размером груди.

Агитирующий идти голосовать ролик заканчивается напоминанием о датах выборов депутатов Госдумы — с 17 по 19 сентября.

КВ
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