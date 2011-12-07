Когда возможности мастера неограниченны

К тренировкам активно привлекаются победители регионального этапа прошлых лет. Корреспондент «КВ» отправился в колледж малого бизнеса и предпринимательства, где пообщался с одним из них - 19-летним Русланом Соловьевым. Он одержал победу на региональном этапе в прошлом году и в составе сборной Татарстана отстаивал честь республики на соревнованиях в Москве. Руслан приглашает корреспондента в цех, где заканчивает приготовление торта - кондитерским шприцем наносит украшение из сливок. Несколько точных движений, и изделие готово.- Мне с детства нравилось помогать маме готовить еду, - рассказывает Руслан. - Поступил в техникум, и на третьем курсе обучения преподаватели предложили попробовать свои силы в чемпионате «Абилимпикс».На региональном этапе Руслан стал лучшим среди 8 конкурентов и попал в сборную Татарстана.- Очень разным был возрастной состав, - вспоминает молодой человек. - Против меня выступали ровесники моего отца, например. Мне кажется, это не совсем правильно, ведь у таких людей за плечами многолетний опыт, а я только обучаюсь.К слову, в этом году организаторы разделили участников на три возрастные категории: «Школьники», «Студенты» и «Специалисты», что позволит повысить объективность оценки результатов соревнований.И в Казани, и в Москве Руслану предстояло выполнить одинаковые задания: приготовить фаршированного судака под сливочным соусом со сложным гарниром. На это отводилось три часа.- Мне проще готовить горячие блюда, салаты. Не люблю выпечку, так как много работы с тестом. Например, маме помогал только с начинкой. Лучше я приготовлю фаршированную курицу или утку, - делится своими пристрастиями молодой повар.Руслана на чемпионате России поразила строгость судейского корпуса.- Могли снять баллы за все. К примеру, нож должен лежать над доской, а если лежит сбоку, то вычитают несколько очков. Штрафовали за захламленность стола, нарушение техники безопасности. Не убрал продукты в холодильник - минус сколько-то баллов. Особое внимание уделяли подаче готового блюда, тому, как оно оформлено, - вспоминает Руслан.По итогам соревнований парень показал достойный результат, заняв 4-е место среди 44 участников. От места в призовой тройке его отделили лишь полтора балла. Но сам Руслан говорит, что благодаря участию в чемпионате России научился терпению, собираться с мыслями и побеждать свое волнение.- В прошлом году наши ребята участвовали в «Абилимпиксе» по трем компетенциям и по всем стали победителями. Этому есть объективные причины - наши преподаватели первыми влились в это движение, были на связи с национальными экспертами, у которых переняли какие-то тонкости в плане подготовки и выставления оценок. В этом году наши девочки попробуют свои силы в новой компетенции «Художественное вышивание». Ждем побед, - отметила заместитель директора колледжа по учебно-методической работе Татьяна Андриянова.По правилам соревнований Руслан Соловьев как победитель регионального этапа не сможет принять участие в «Абилимпиксе» второй раз. Но в колледже рассчитывают на его знания, навыки и опыт при подготовке участников этого года.