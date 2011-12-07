Школьная ярмарка: удивляет, угощает, развлекает и поет - дешево продает

Республиканская ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий народно-художественных промыслов прошла в минувшую субботу в агропромпарке «Казань». На прилавках - плоды трудов учеников общеобразовательных школ, техникумов, училищ, колледжей. Оказавшись на территории ярмарки, сразу теряешь голову от разнообразия увиденного, ярких красок осени, представленной продукции и звучащей музыки. Хочется все если не купить, так сфотографировать. Итак, чем удивляет школьная ярмарка? На входе зазывалы в костюмах древних воинов в шлемах. Между ними девушка в татарском костюме предлагает попробовать пирог на подносе. Каждое общеобразовательное учреждение - это отдельное подворье, украшенное осенними листьями, хвойным лапником, цветами - астрами, бархатцами - или снопами пшеницы. В каждом своя изюминка: вот сидящие на телеге большие куклы в татарских костюмах, рядом шумная компания из нескольких шурале.Неподалеку мастера изготовили большую карету и запряженную в нее лошадь. Рядом с бочками меда стоит деревянный медведь. Разложены на прилавке удивительные тыквы - все с глазами, на каждой шляпа из соломы или фетра, на некоторых колпак, как у Петрушки. Смотрят на покупателей и улыбаются. Поражает мастерство резчиков по овощам. Тут и чайный сервиз из тыквы и кабачка, розы из арбуза, другие овощи, превратившиеся в цветы. Удивляют и работы резчиков по дереву из Раифского СУВУ. Ребята из архитектурно-строительного колледжа Казани представили на ярмарке необходимую в быту мебель - скамейки, табуретки. А вот подставки под цветы, разборные и красивые, - это уже умельцы из другого учреждения. Поразила идея преподавателя из Елабуги: печь, мангал и коптильня одновременно представлены в виде паровоза. Мастер показывает свое изделие. Здорово! Оно не только украсит любой дачный участок, но и без дела стоять не будет. Ну а что с угощением? Выпечка разнообразная, ее предлагают на многих подворьях. Есть колбаса с фермерских хозяйств, мед, корт, творог. Можно попить чаю с губадией или эчпочмаком прямо не отходя от прилавка. Посетители, не выдержав искушения ароматом выпечки, гоняют чаи за столиками на подворьях. Тем более что звучит веселая музыка и организована развлекательная программа. Ярмарка поет - недорого продает. И это очень важный момент: школьная ярмарка считается самой дешевой, щедрой и доброй, многие горожане ждут именно ее. Начнем со второго хлеба - картошки. Она по 10 и даже по 8 рублей за килограмм. Лук по 12, свекла и морковь по 15, но мы нашли и за 10 рублей. Торгует такой дешевой и экологически чистой продукцией Агрызская средняя школа. Тут же продается мед с местной пасеки. Можно приобрести заготовки на зиму. Литровая баночка маринованных огурцов с утра была по 70 - 80 рублей, а уже ближе к концу ярмарки в одном подворье такие же банки отдавали по 30 рублей. «Торопимся домой», - объяснили хозяева подворья. Ассортимент консервированной продукции большой - и перцы, и варенье, и помидоры с огурцами. Не нашли мы варенья из калины, зато свежая калина стоила 25 рублей за кило. Значит, сварим варенье сами! Большой выбор тыкв - от огромных до маленьких, «на одну кашу». И стоят такие малышки по 10 рублей за штуку. За ту же цену отдавали и небольшие вилки капусты. А декоративные тыквочки в виде грибочков с белой ножкой и красной шляпкой отдавали даром: «Берите, берите, они для украшения, не обратно же везти». Не скупились продавцы, отдавали бесплатно и чуть поцарапанную продукцию. А останься мы до самого конца, могли бы получить даром и кабачки с патиссонами - говорю как завсегдатай этих ярмарок.Строгое жюри подводит в конце дня итоги и отмечает и самых предприимчивых, и самых изобретательных участников. Но главное не это, а слова с плаката Раифского специального профессионального училища: «Из всех путей, которые ведут к счастью, самые верные - труд и упорство». КстатиРеспубликанская ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий народно-художественных промыслов образовательных организаций республики проводится Министерством образования и науки РТ совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ. Мероприятие направлено на популяризацию рабочих профессий, повышение конкурентоспособности выпускников техникумов и колледжей республики на рынке труда, развитие у них навыков предпринимательской деятельности.