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В четверг в Казани определят лучших водителя и кондуктора автобуса

Соревнования пройдут у стадиона «Казань-Арена».
В четверг в столице РТ состоятся соревнования по автомобильному многоборью среди водителей и кондукторов автобусов, сообщает пресс-служба мэрии города. Они начнутся в 9 утра у «Казань-Арены». Соревнования ежегодные и приурочены ко Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Водителям и кондукторам предстоит выполнить несколько заданий. Например, водители продемонстрируют навыки преодоления «змейки».
КВ
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