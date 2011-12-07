В четверг в Казани определят лучших водителя и кондуктора автобуса

В четверг в столице РТ состоятся соревнования по автомобильному многоборью среди водителей и кондукторов автобусов, сообщает пресс-служба мэрии города. Они начнутся в 9 утра у «Казань-Арены». Соревнования ежегодные и приурочены ко Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Водителям и кондукторам предстоит выполнить несколько заданий. Например, водители продемонстрируют навыки преодоления «змейки».