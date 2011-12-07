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В Казани смотровая площадка Центра семьи прекратила работу на зимний период

За лето на нее поднялись более 40 тыс. человек.
С 15 октября смотровая площадка Центра семьи «Казан» закрыта для посетителей, сообщает пресс-служба мэрии города. Это связано с наступлением зимнего времени. За 2,5 месяца видами города с нее насладились более 40 тыс. человек. Напомним, что 5 августа площадка работала до полуночи.
КВ
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