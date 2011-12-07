В Татарстане псих ударил бабушку ножом в глаз

В субботу в Черемшанском районе в сгоревшем доме было обнаружено обгоревшее тело с ножом, воткнутым в глазницу, сообщает пресс-служба СУ СК по РТ. По предварительной версии, убийцей стал психически больной 24-летний внук пожилой женщины. Он ударил женщину ножом в глаз, после чего поджег дом и убежал из него. Однако карма настигла мгновенно: на улице его насмерть сбил автомобиль. В настоящее время расследование продолжается.