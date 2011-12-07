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В Казани создадут новый мурал на ул. Маршала Чуйкова

Художник Азат Шакиров будет работать над муралом пять дней.

В Казани на улице Маршала Чуйкова появится новый мурал, сообщает пресс-служба министерства культуры РТ.

Работа над муралом началась вчера, 15 октября, в 12.00. Автором работы выступил 55 финалист Фестиваля стрит-арта «ФормART» Азат Шакиров.

Время создания мурала составит 5 дней.

«Презентационный этап фестиваля прошел в первую декаду октября: художники создавали муралы на выделенных объектах. Одновременно с этим прошла съемка фильма о процессе создания арт-объекта», — отмечается в сообщении ведомства.

Финальный этап фестиваля пройдет 20 октября. 

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