В Татарстане зафиксировано 39 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане зарегистрировали 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе оперштаба по борьбе с инфекцией.

«Из них один — завозной, 38 — контактные. Четыре человека госпитализировано, 35 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

14 заболевшим — от 30 до 50 лет, девятерым — от 60 до 70 лет, шестерым — от 18 до 30 лет, двоим — нет 18 лет, также двоим — от 70 до 80 лет.

Больше всего заболевших в Казани — 22 человека, 14 человек — в Набережных Челнах, два человека — в Рыбно-Слободском районе, по одному человеку — в Азнакаевском, Альметьевском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Нурлатском, Пестречинском и Сабинском районах.

По данным на 16 октября, в Татарстане зарегистрирован 7731 случай COVID-19, из них 6 652 человека — выздоровели (+73 за сутки).