В 2019 году в столице РТ капитальный ремонт пройдет почти в 400 домах

В 220 МКД планируется провести полный комплекс работ. В 45 домах установят 124 лифта, в 47 - узлы погодного регулирования. Сейчас для 145 многоквартирных домов ведется подготовка проектно-сметной документации.В Казани с каждым годом все актуальнее становится проблема замены лифтового оборудования. В текущем году конкурсы на выполнение работ по замене лифтов выиграли две подрядные организации, которые в 39 домах выполняют замену 116 лифтов, соответствующих всем современным нормам безопасности и энергоэффективности, создающих комфортную среду с учетом доступности для маломобильных групп населения. Сумма договоров составляет свыше 220 млн рублей.10 лет назад эта проблема стояла в Казани особенно остро. В те годы в столице подошел срок окончания эксплуатации лифтов в сотнях многоэтажек. Сейчас она несколько сгладилась - удалось приступить к решению этой проблемы благодаря адресному выделению средств из республиканского бюджета.С 2008 по 2017 год в казанских домах заменено свыше 2 тыс. лифтов. Но 25-летний срок эксплуатации истекает у 389 подъемных механизмов в жилых домах. Их надо заменить с 2020 по 2022 год.Замена лифта - это дорогостоящая статья расходов, включение ее в программу капремонта грозит значительной «просадкой» программы в части строительно-монтажных работ. Есть только надежда, что будет принята отдельная республиканская целевая программа по замене лифтового оборудования.В 2018 году в Казани были включены в программу капремонта 286 домов. Позже к этому списку добавили еще 27 многоквартирных домов в поселке Юдино, который в августе отметил 100-летний юбилей. Сумма финансирования - 2,1 млрд рублей. На ноябрь строители выполнили почти 86% запланированных работ.В 18 МКД помимо основных работ, заложенных в программе, произвели благоустройство дворов, установили игровые площадки для детей, отремонтировали тротуары. В 11 домах провели оборудование элементов доступной среды для инвалидов и мам с колясками.Капитальный ремонт сделали в 11 из 13 зданий бывших общежитий. На двух объектах провели выборочные работы. Всего в ремонте нуждаются 174 здания.Нововведением 2018 года стало определение подрядных организаций при помощи электронного аукциона общероссийской системы электронной торговли webcust.zakazrf.ru в соответствии с положением, установленным постановлением правительства РФ№615 от 1 июля 2016 года. Данное новшество было введено в целях повышения эффективности и результативности привлечения подрядных организаций, обеспечения гласности и прозрачности в этом процессе.