В связи с увеличением пенсионного возраста в Татарстане открыты 66 консультационных пунктов

В связи с пенсионной реформой в Татарстане открыты 66 консультационных пунктов для людей предпенсионного возраста. Об этом сообщила в интервью ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.«На сегодняшний день работают консультационные пункты в службах занятости. В каждой службе занятости есть отдельные специалисты, которые работают с людьми предпенсионного возраста. Они оказывают содействие в их обучении и переобучении. Такие специалисты есть и в Гострудинспекции РТ», — сообщила министр.Гражданам предпенсионного возраста, испытывающим трудности в поиске работы, в службах занятости населения оказывается весь спектр государственных услуг, в том числе трудоустройство по имеющимся в базах вакансиям, организация временных рабочих мест. Переобучение проводится по востребованным на рынке труда профессиям.Людям, чьи трудовые права нарушены, и кто не может решить вопрос с работодателем, Эльмира Зарипова рекомендовала обращаться в Гострудинспекцию РТ или суд.