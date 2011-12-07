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Авдонина: Из-за попыток самолечения увеличилась доля тяжелых форм заболевания COVID-19

По сравнению с аналогичным периодом октября количество заболевших коронавирусом лиц старше 65 лет за первые две недели ноября увеличилось в 1,5 раза.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала об увеличении количества тяжелых форм COVID-19.

По словам Авдониной, по сравнению с аналогичным периодом октября количество заболевших коронавирусом лиц старше 65 лет за первые две недели ноября увеличилось в 1,5 раза. Таким же образом и увеличилась доля тяжелых форм заболевания. Она отметила, что чаще всего причиной тому является позднее обращение к медикам и попытки самолечения.  

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