Татарстанцев могут признать банкротом без суда. Новое понятие «Внесудебное банкротство гражданина» действует с 1 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба МФЦ по РТ.

Заявление о банкротстве принимают МФЦ. Заявитель может быть признан банкротом, при соблюдении нескольких условий:

— размер задолженности по уплате денежных обязательств и обязательных платежей составляет не менее 50 тыс. рублей и не более 500 тыс. рублей;

— отсутствует имущество должника;

— на дату подачи заявления в отношении гражданина окончены исполнительные производства и не возбуждено иное исполнительное производство.

После подачи заявления МФЦ в течение трех дней внесет данные о гражданина в ЕФРСБ и с этого момента гражданин будет признан банкротом.

«В случае, если во время внесудебного банкротства у гражданина существенно улучшится имущественное положение, он обязан в течение пяти рабочих дней уведомить об этом МФЦ.

В течение трех рабочих дней МФЦ включает в Единый федеральный реестр сведения о прекращении процедуры внесудебного банкротства гражданина», — отмечается в сообщении.

Напомним, процедура банкротства длится шесть месяцев. Как только данный срок завершится, долги признаются безнадежными ко взысканию и гражданин освобождается от их уплаты.

Повторное заявление о признании банкротом во внесудебном порядке можно будет подать только через 10 лет со дня прекращения процедуры банкротства.