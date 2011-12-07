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В Казани планируют расширить охраняемую территорию Русско-Немецкой Швейцарии, а также оборудовать входные зоны и обеспечить транспортную доступность к парку, сообщил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.
«Далее стоят более сложные задачи: расширение особо охраняемой природной территории, оборудование входных зон, обеспечение транспортной доступности», — уточнил Метшин.
Напомним, на территории парка уже благоустроили купель, зону родников и переходы через ручьи. Въезд на территорию перекрыли бетонными плитами.
Власти Казани приняли решение о «минимальном вмешательстве в жизнь парка», так как это «уникальный ресурс, чудом сохранившийся в центре города», сказал Метшин.