В Казани планируют расширить охраняемую территорию Русско-Немецкой Швейцарии, а также оборудовать входные зоны и обеспечить транспортную доступность к парку, сообщил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

«Далее стоят более сложные задачи: расширение особо охраняемой природной территории, оборудование входных зон, обеспечение транспортной доступности», — уточнил Метшин.

Напомним, на территории парка уже благоустроили купель, зону родников и переходы через ручьи. Въезд на территорию перекрыли бетонными плитами.

Власти Казани приняли решение о «минимальном вмешательстве в жизнь парка», так как это «уникальный ресурс, чудом сохранившийся в центре города», сказал Метшин.