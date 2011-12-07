В Казани зарегистрировано 48 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за сутки зарегистрировали 62 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них два случая– завозные, 60 — контактные. Четыре человека госпитализировано, 58 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении штаба.

Двое новых заболевших — несовершеннолетние. Восьми заболевшим — от 18 до 30 лет, 28 заболевшим — от 30 до 50 лет, девяти заболевшим — от 50 до 60 лет, 10 заболевшим — от 60 до 70 лет, четверым — от 70 до 80 лет, одному — от 80 до 90 лет.

В Казани зарегистрировали 48 новых случаев, три случая — в Высокогорском районе, по два случая — в Дрожжановском и Нурлатском районах, по одному случаю — в Набережных Челнах, Альметьевском, Арском, Балтасинском, Камско-Устьинском, Лениногорском и Сабинском районах.

Всего, по данным на 16 ноября в Татарстане зарегистрировано 9305 случаев COVID-19. 8174 заболевших — выздоровели (+46 за сутки).