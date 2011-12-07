В РТ продолжают фиксировать завозные случаи Covid-19

За минувшие сутки в РТ зарегистрировано 67 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ».

— Рост заболеваний сохраняется, — заявила заместитель руководителя Управления

Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. — Он не интенсивный, но он есть.

C момента открытия летнего периода, зафиксировано 49 завозных случаев инфицирования Covid-19. Из них — 48 взрослых и 1 ребенок. В статистику включены не только приехавшие из-за границы, но также граждане, вернувшиеся из других регионов РФ. Так, из Краснодарского края прибыли 15 граждан, заразившихся коронавирусом, из Крыма — 11, из Ставропольского края — 1. Из Турции в РТ приехал 21 человек, инфицированный Covid-19.

— Всего за весь период регистрации новой коронавирусной инфекции мы зарегистрировали 434 завозных случая заболевания, — рассказала Авдонина.- Это составляет 5% от общего числа заболевших.