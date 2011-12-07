Депутаты Казгордумы приняли участие в благотворительной акции «Дерево добра»

Сегодня, 16 декабря, в Казанской Ратуше состоялась III сессия Казанской городской Думы четвертого созыва. Помимо обсуждения вопросов, подведения итогов и планирования городского бюджета на 2021 год, в перерывах между заседаниями депутаты и сотрудники исполкома смогли принять участие в благотворительной акции «Дерево добра», подписав социальные учреждения республики на городские и республиканские издания.

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