Фишман-Бекмамбетову наградили знаком отличия «За безупречную службу Казани»

Мэр Казани Ильсур Метшин наградил помощника президента РТ Наталию Фишман-Бекмамбетову знаком отличия «За безупречную службу Казани», сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

«Трудно даже сказать, насколько сильно изменилась жизнь горожан благодаря вашей работе, вашему вкусу», — сказал Метшин.

Он также уточнил, что за последние пять лет в Татарстане выросла целая индустрия. Республика начала задавать тренды и реализовать пилотные проекты, которые перенимают другие регионы РФ.

«В вашем лице мы говорим слова благодарности Президенту республики Рустаму Минниханову, всему нашему Правительству. То, как работает команда нашего Президента и Госсовета для столицы, — такого больше нет ни в одном регионе», — заключил градоначальник.