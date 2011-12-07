Хайрулин призвал татарстанцев не бояться излучений от вышек 5G

Вышки 5G не являются опасными для здоровья и не стоит бояться их излучения, заявил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«С точки зрения излучения переживать не стоит, потому что нормы излучения в РФ одни из самых жестких в мире. Если сравнивать со скандинавскими странами, нормы излучения сотовой связи жестче в 10 раз и намного выше и жестче, чем в США. В цифрах это 10 микроватт на 1 кв. метр», — заметил министр.

На данный момент в республике отсутствуют действующие вышки 5G.

Ранее появилась информация, что татарстанцы стали чаще обращаться в Роспотребнадзор РТ с вопросами о 5G.