Казанские студенты рассказали, сколько они тратят денег в месяц

Тема денег действительно важная, могу сказать по себе. Среди обязательных трат - покупка продуктов и вещей первой необходимости, процентов 20 уходит на развлечения. В студенческие годы, просидев днем на парах, оставаться потом в стенах общежития просто невозможно. Поход в кино с друзьями, посиделки в кафе, караоке-баре - примерный досуг студента. Однако все эти развлечения требуют денег.

По моим подсчетам, в месяц уходит примерно одинаковая сумма. Попробуем вместе сосчитать: 5 тысяч рублей на еду, 1680 на проезд, 2 тысячи на покупку канцтоваров и других необходимых вещей и еще 2 тысячи на развлечения. Итого 10680 рублей.

Я в свою очередь решила провести опрос и узнать, сколько денег тратят казанские студенты в месяц, а также как распределяют свой бюджет.

Алина Галимова, 20 лет:

- Распределяю бюджет очень просто: откладываю определенную сумму на продукты питания, развлечения и накопления. Прежде чем купить что-нибудь, подумаю, действительно ли это нужно. В месяц мне необходимо примерно 15 - 20 тысяч. Бывают и трудности, без них никак, потому что ограничиваешь себя в тратах. Все же немалая часть денег уходит на канцтовары и другие необходимые вещи для учебы. Это еще с учетом того, что я живу в общежитии, а не снимаю жилье.

Эльвина Зиатдинова, 19 лет:

- Деньги в основном уходят на еду и проезд. В месяц в среднем мне необходимо 8 - 10 тысяч. Учусь на коммерческом отделении, у меня нет стипендии, а устроиться на работу не позволяет загруженный учебный график. Поэтому никак не удается совмещать учебу с подработкой. Хотелось бы, конечно, иметь лишние деньги для посиделок с друзьями и развлечений.

Айнур Мухутдинов, 21 год:

- Вспоминаю, как на первом-втором курсах приходилось жить на деньги родителей. Мне уже тогда было неудобно жить за их счет. Они ежемесячно выделяли 10 тысяч, этого хватало лишь на базовые потребности, а на то, чтобы, например, сводить девушку в кафе, денег не было. Сейчас с бюджетом дела обстоят намного лучше: в этом году устроился на работу, стараюсь совмещать с учебой. В месяц смело трачу 20 тысяч.

Светлана Войтюк, 22 года:

- Честно говоря, особого способа распределять бюджет нет, но есть несколько обязательных ежемесячных платежей: на баланс телефона и за платные подписки. На месяц мне требуется разная сумма, но в среднем около 7 тысяч. Особых трудностей нет, но я и стараюсь жить умеренно, не шиковать без надобности. Если верить анализу расходов в мобильном приложении банка, большая часть денег уходит на покупку продуктов и приличная сумма на транспорт.

Адиля ВАЛИЕВА