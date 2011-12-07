Казанских инспекторов ДПС поблагодарили за помощь в сопровождении до перинатального центра

Госавтоинспекторы Казани сопроводили автомобиль с беременной женщиной до родильного дома, чтобы роженица доехала вовремя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Известно, что 22 ноября за помощью к сотрудникам полиции обратился мужчина, в машине которого находилась его рожавшая жена. Доложив в дежурную часть инспекторы ДПС Алмаз Сабиров и Ильназ Рахматуллин приняли решение о незамедлительном сопровождении автомобиля до родильного дома. Так, благодаря содействию стражей порядка на свет появился здоровый малыш.



