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Казанских инспекторов ДПС поблагодарили за помощь в сопровождении до перинатального центра

К сотрудникам полиции обратился мужчина, в машине которого находилась его рожавшая жена.

Госавтоинспекторы Казани сопроводили автомобиль с беременной женщиной до родильного дома, чтобы роженица доехала вовремя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Известно, что 22 ноября за помощью к сотрудникам полиции обратился мужчина, в машине которого находилась его рожавшая жена. Доложив в дежурную часть инспекторы ДПС Алмаз Сабиров и Ильназ Рахматуллин приняли решение о незамедлительном сопровождении автомобиля до родильного дома. Так, благодаря содействию стражей порядка на свет появился здоровый малыш.


КВ
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